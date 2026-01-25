เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ระดมกำลังใน 6 จังหวัด เฝ้าระวังช้างป่าเข้มข้นตลอด 24 ชั่วโมง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อย่างเต็มกำลัง โดยครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบหลายจังหวัด เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและพืชผลทางการเกษตร
จังหวัดระยอง - เมื่อได้รับแจ้งเหตุด่วนจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา ว่ามีชาวบ้านถูกช้างป่าทำร้าย เจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วที่ 6 พร้อมเครือข่ายอาสาสมัคร จึงรุดเข้าตรวจสอบที่สวนทุเรียนถ้ำเขาประทุน พบร่องรอยช้างป่า 2 ตัว และพบผู้ได้รับบาดเจ็บคือนายดวง สัญชาติลาว คนงานเฝ้าสวนที่ออกไปดักหนูในสวนปาล์มจนเผชิญหน้ากับช้างป่าและถูกทำร้าย เจ้าหน้าที่ได้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเขาชะเมาเนื่องจากมีอาการแน่นหน้าอก พร้อมวางกำลังเฝ้าระวังในพื้นที่ที่เกิดเหตุทันที
จังหวัดชลบุรี - ขณะเดียวกันที่อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วที่ 4 ต้องรับศึกหนักหลังรับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีช้างป่าฝูงใหญ่ลงมาหากินในพื้นที่บ้านคลองตะเคียน จากการตรวจสอบพบช้างป่าฝูงแรกจำนวนกว่า 50 ตัว และตามมาอีกกว่า 30 ตัว รวมแล้วเกือบ 100 ตัวที่พยายามรุกเข้าพื้นที่เกษตร เจ้าหน้าที่จึงได้ระดมกำลังปฏิบัติการผลักดันช้างฝูงดังกล่าวให้กลับขึ้นเขาท่ามกลางความมืดจนสำเร็จในช่วงดึก
จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้ว
สำหรับในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและสระแก้ว เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่อง โดยชุดเคลื่อนที่เร็วที่ 1/1 และ 1/3 ได้ลาดตระเวนในเขตอำเภอท่าตะเกียบตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้า เพื่อติดตามช้างป่าบริเวณบ้านอ่างเสือดำและบ้านทุ่งส่าย
นอกจากภารกิจผลักดันช้างแล้ว เจ้าหน้าที่ยังได้เข้าอำนวยความสะดวกให้กับคณะสะพานบุญโรงเรียนบ้านอ่างเสือดำเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับชุมชน ส่วนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่ชุดที่ 3 ได้เข้าสกัดกั้นช้างป่ากว่า 20 ตัวที่กำลังกัดกินป่าอ้อยในเขตบ้านวังสุเทพ อ.วังน้ำเย็น เพื่อป้องกันไม่ให้ช้างเคลื่อนตัวเข้าสู่ย่านชุมชน
จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดจันทบุรี
นอกจากนี้ ในพื้นที่รอยต่อจังหวัดปราจีนบุรีและจันทบุรี เจ้าหน้าที่ชุดที่ 9 และชุดที่ 13 ยังคงติดตามความเคลื่อนไหวของช้างป่าอีกหลายสิบตัวบริเวณป่าเขากล้วยและแนวคูกั้นช้างในเขตบ้านโคกไม้แดงและบ้านวังกวาง แม้บางจุดจะไม่พบช้างป่าออกนอกพื้นที่ เช่นในเขตสวนป่าสนามชัยและสวนป่าลาดกระทิงซึ่งดูแลโดยชุดปฏิบัติงานที่ 2 แต่เจ้าหน้าที่ทุกนายยังคงประจำการเฝ้าระวังและรอรับแจ้งเหตุตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่าสถานการณ์จะอยู่ภายใต้การควบคุมและประชาชนจะได้รับความปลอดภัยสูงสุดจากเหตุช้างป่าออกนอกพื้นที่