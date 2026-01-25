อดีตอนุไอทีชวนตรวจสอบบอร์ด สปส.ฝั่งนายจ้างบางคน จ่อจัดงานเก็บตังค์ให้ได้สิทธิ์กู้เงินโควต้า

นายธีระชาติ ก่อตระกูล อดีตอนุไอที ประกันสังคม และผู้สมัครบัญชีรายชื่อพรรคประชาชน โพสต์ระบุว่า“มีคนส่งมาให้อีกแล้วครับ เค้าบอกเป็นนายจ้างที่ถูกชวนไป
ฝากช่วยกันตรวจสอบว่าจริงมั้ย ที่ว่ามีบอร์ดฝั่งนายจ้างบางคน จะจัดงานเก็บตังค์เพื่อให้ได้สิทธิ์ในการกู้เงินที่เป็นโควต้าจากประกันสังคม โอมเพี้ยงขอให้ไม่ได้จัดจริง เพราะการเอาตำแหน่งหน้าที่ไปใช้แบบนี้ผมว่าน่าสงสัยมาก
ฝากทุกคนช่วยกันเช็คว่ามีความพยายามจัดงานนี้จริงมั้ยฮะ เพราะแค่ตั้งใจจัดงานเก็บตังค์แบบนี้ ไม่น่าจะเหมาะสม
ฝากผู้ประกันตน นายจ้างทุกคน ช่วยกันรีเช็คฮะ”