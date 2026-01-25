จนท.สนธิกำลังดับไฟป่าพระลานหิน เขาใหญ่สำเร็จภายในวันเดียว

นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 07.00 น. เกิดไฟป่าบริเวณตำบลตะคล้อ อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
หลังจากทราบเรื่องจึงได้ประสานขอความช่วยเหลืออากาศยานเฮลิคอปเตอร์จากศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและอากาศยาน โดย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้เปิดปฏิบัติการดับไฟป่าอย่างเร่งด่วน โดยสำนักป้องกัน ปราบปราม และป้องกันไฟป่า พร้อมด้วยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้ประสานความร่วมกับมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายธีรวัฒน์ อ่อนสำลี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี, นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นางสาวพัทธนันท์ เพียรหล้า หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการบินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ร.อ.ภควัส ภัคะมาน (กัปตัน) พ.ต.อ.กิตติบุญ เจียมเจริญศักดิ์ (กัปตัน) ประจำเครื่องเฮลิคอปเตอร์ ช่างเครื่อง ศทอ.สป.ทส.
ในส่วนของภาคพื้นดิน นายวิเชียร ปิยาจารประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าเขาใหญ่และทับลาน รวม 20 นาย พร้อมชุดสืบสวนอีก 4 นาย เข้ากดดันพื้นที่ ขณะที่เฮลิคอปเตอร์สนับสนุนการลำเลียงพลจำนวน 6 เที่ยวบิน ส่งเจ้าหน้าที่รวม 24 นายเข้าสู่จุดเกิดเหตุใจกลางป่าลึก
จากการทุ่มเทปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมกลุ่มไฟให้อยู่ในวงจำกัดได้ในเวลา 14.50 น. และดับสนิททั้งหมดเมื่อเวลา 16.30 น. ตรวจสอบเบื้องต้นพบความเสียหายเป็นพื้นที่ทุ่งหญ้าบริเวณ "พระลานหิน" รวมทั้งสิ้น 130 ไร่ โดยเจ้าหน้าที่ทั้งหมดถอนกำลังกลับสู่ศูนย์สั่งการอย่างปลอดภัย
นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ กล่าวว่า "ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากการประสานงานที่ไร้รอยต่อระหว่างหน่วยงานภาคพื้นดินและหน่วยการบิน ทำให้เราสามารถยับยั้งความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างรวดเร็วแม้ในช่วงฤดูแล้งที่มีความเสี่ยงสูง"
กรมอุทยานแห่งชาติฯ ขอความร่วมมือประชาชนงดการจุดไฟในพื้นที่ป่าอย่างเด็ดขาด หากพบเหตุผิดปกติโปรดแจ้งสายด่วนทันที เพื่อร่วมกันรักษาผืนป่ามรดกโลกสืบไป