กทม.พร้อมรับประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 1 ก.พ. และเลือกตั้งทั่วไป/ลงประชามติ 8 ก.พ.

นายไทวุฒิ ขันแก้ว และนายธนิต ตันบัวคลี่ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ล่วงหน้า ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 รวมถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เป็นการทั่วไป และการออกเสียงประชามติเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ณ สำนักงานเขตบางเขน และสำนักงานเขตดอนเมือง
ทั้งนี้ นายไทวุฒิ แสดงความเป็นห่วงต่อประธาน กปน. ที่เป็นครูบรรจุใหม่ ซึ่งยังไม่เคยปฏิบัติงานเลือกตั้ง ขอให้เขตจัดการอบรมตามโรงเรียนอีกครั้ง และให้มีการตรวจสอบการรายงานผลการเลือกตั้งผ่านระบบคอมพิวเตอร์ให้รอบคอบและถูกต้องก่อนกดส่งรายงาน
ด้าน นายธนิต ได้กำชับเรื่องการอำนวยความสะดวกประชาชนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ รวมถึงนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนในการตรวจสอบรายชื่อ โดยมีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ด้วย นอกจากนี้ ให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการลงประชามติ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเดินทาง จุดจอดรถ เป็นต้น พร้อมกันนี้ ให้เขตสรุปปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ และแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อประสาน กกต. หาแนวทางแก้ไขต่อไป
สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และการออกเสียงประชามติ จะจัดขึ้นในวันเดียวกัน ณ หน่วยเลือกตั้งเดียวกัน ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรลงคะแนนจำนวน 3 ใบ ได้แก่ บัตรเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (สีเขียว) บัตรเลือกตั้ง สส. แบบบัญชีรายชื่อ (สีชมพู) และบัตรออกเสียงประชามติ (สีเหลือง)
ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขต จะต้องไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง สส. ในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ขณะที่ผู้ที่ลงทะเบียนออกเสียงประชามตินอกเขต จะไปใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ ณ หน่วยเลือกตั้ง หรือทางเว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง แอปพลิเคชัน ThaiD และแอปพลิเคชัน Smart Vote
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต หรือสายด่วน กกต. โทร. 1444