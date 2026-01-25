DSI สนธิกำลัง ตม.รวบคนจีนจ้างคนไทยเป็นนอมินีบริษัท

วันนี้ (25 ม.ค.) ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว ได้สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร่วมกันจับกุม นายหลัว (สวงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาสัญชาติจีน ตามหมายจับศาลอาญาที่ 6412/2568 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน เป็นคนต่างด้าวร่วมกันประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นคนต่างด้าวร่วมกันยินยอมให้ ผู้มีสัญชาติไทยฯ ช่วยเหลือสนับสนุน และเป็นกรรมการซึ่งรู้เห็นเป็นใจกับการกระทำความผิดของบริษัท หยงยู่ วู้ด อินดัสทรี จำกัด หรือมิได้จัดการตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้เกิดความผิดนั้น และเป็นกรรมการซึ่งรู้เห็นเป็นใจกับการกระทำความผิดของบริษัท ยู่เฟ็ง เทรดดิ้งจำกัด หรือมิได้จัดการตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้เกิดความผิดนั้น ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และประมวลกฎหมายอาญา โดยเจ้าหน้าที่จับกุมได้ที่บริเวณ สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้แจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมถึงแจ้งว่าต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมตัวจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ให้ผู้ต้องหาได้รับทราบแล้ว จากนั้น ได้ควบคุมตัวส่งมอบให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู้รับผิดชอบ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษที่ 48/2566 ของกองคดีความมั่นคง โดยนายหลัวฯ มีพฤติการณ์จ้างคนไทยเป็นกรรมการและถือหุ้นแทน (นอมินี) จำนวน 2 บริษัทได้แก่ บริษัท ยู่เฟ็ง เทรดดิ้งจำกัด และบริษัท หยงยู่ วู้ด อินดัสทรี จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจแปรรูปไม้อัดและผลิตภัณฑ์ไม้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
ทั้งนี้ การดำเนินการในการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีพิเศษ เป็นไปตามข้อสั่งการของ พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ พันตำรวจตรี จตุพล บงกชมาศ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่กำหนดให้ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว ซึ่งเป็นหน่วยงานขึ้นตรงการบังคับบัญชา จัดชุดปฏิบัติการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ เพื่อนำตัวผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดที่ยังหลบหนี เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป