รวบหนุ่มลักลอบเผาถ่านในเขตวนอุทยานวังสามหมอ ทำไฟลุกลามวอดป่ากว่า 6 ไร่

นายประชัย ศรีจามร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 เปิดเผย ผลการจับกุมผู้กระทำผิดลักลอบเผาป่าในเขตวนอุทยานวังสามหมอ ชี้เป็นการกระทำที่สร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างร้ายแรง พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ในสังกัดเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบในช่วงฤดูไฟป่า
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2569 เวลาประมาณ 11.50 น. คณะพนักงานเจ้าหน้าที่สายตรวจวนอุทยานวังสามหมอ ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ป่าบริเวณป่าภูวัว ท้องที่บ้านภูเงิน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี จึงได้ประสานกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เข้าดำเนินการสกัดกั้นไฟป่าอย่างเร่งด่วน
ต่อมาเวลาประมาณ 15.30 น. ขณะเจ้าหน้าที่กำลังระดมฉีดน้ำดับไฟตามแนวรุกไหม้ ได้พบชายทราบชื่อคือ นายธงชัย อายุ 40 ปี ภูมิลำเนาชาวอำเภอวังสามหมอ กำลังพยายามดับไฟอยู่ในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตนและเข้าควบคุมตัวเพื่อตรวจสอบ
จากการสอบสวนเบื้องต้น นายธงชัย ให้การรับสารภาพว่า ตนได้เข้ามาลักลอบตั้งเตาเพื่อเผาถ่านในบริเวณดังกล่าวมานานประมาณ 2-3วันแล้ว โดยในวันเกิดเหตุได้จุดไฟเผาถ่านจนเกิดประกายไฟลุกลามเข้าไปในป่าอย่างรวดเร็วเกินกว่าจะควบคุมได้ จนเป็นเหตุให้เกิดไฟป่าเป็นวงกว้าง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ความเสียหายเบื้องต้นพบเนื้อที่ป่าถูกไฟไหม้รวมประมาณ 6 ไร่ ส่วนมูลค่าความเสียหายต่อรัฐอยู่ระหว่างการคำนวณอย่างละเอียด
นายประชัย ศรีจามร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 กล่าวเน้นย้ำว่า "การลักลอบจุดไฟในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ถือเป็นความผิดร้ายแรงที่สร้างความเสียหายแก่ระบบนิเวศและเป็นต้นเหตุของปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ผมได้สั่งการให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น เพื่อให้เป็นกรณีตัวอย่างแก่ผู้ที่ยังคิดจะกระทำผิด"
คณะเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดของกลางในที่เกิดเหตุ ได้แก่ ไฟแช็ค 1 อัน, บัวรดน้ำ 3 อัน, ถังน้ำ 1 ใบ และเสียม 1 ด้าม พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาต่อนายธงชัยฯ ฐานก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484ทและ ฐานยึดถือครอบครองที่ดินหรือกระทำด้วยประการใด ๆ ให้เสื่อมสภาพ ตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562
เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรวังสามหมอ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป