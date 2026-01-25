รฟท.เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้เสียชีวิตจากเหตุเครนถล่ม ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2569 นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุเครนก่อสร้างหล่นทับขบวนรถไฟ ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมประกอบพิธีตามขั้นตอนที่กำหนดเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและรำลึกถึงผู้เสียชีวิต พร้อมทั้งได้กล่าวแสดงความเสียใจและพูดคุยกับญาติผู้สูญเสียด้วยความสุภาพเหมาะสมภายใต้กรอบของพิธีการ
ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดระบบการประสานงานผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลและติดตามการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดไว้