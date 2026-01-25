xs
xsm
sm
md
lg

เพลิงไหม้บ้าน ซ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 13 จนท.เร่งดับไฟ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า 13 โดยเป็นบ้านคอนกรีต 2 ชั้น ขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งทำการดับไฟ