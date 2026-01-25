ทสภ.ตั้งจุดคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าเที่ยวบินจากอินเดีย เฝ้าระวังเชื้อไวรัสนิปาห์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยกระดับมาตรการเฝ้าระวังด้านสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยจะดำเนินการตั้งจุดคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าเที่ยวบินจากประเทศอินเดีย เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ (Nipah Virus) ด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน พร้อมแจกบัตรคำแนะนำด้านสุขภาพ (Health Beware Card) และประสานความร่วมมือกับด่านตรวจคนเข้าเมือง เพื่อตรวจสอบประวัติการเดินทางของผู้โดยสารจากพื้นที่เฝ้าระวังในช่วง 14–21 วัน
ขณะนี้ยังไม่พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์ผู้ป่วยต้องสงสัย (PUI) โดยมาตรการดังกล่าวเป็นการเฝ้าระวังเชิงป้องกันตามหลักสาธารณสุข และยังไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการผู้โดยสารโดยรวม ย้ำความปลอดภัยและความมั่นใจของผู้โดยสารเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทรศัพท์หมายเลข 0 2132 0139 - 40