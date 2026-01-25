ทภก.เตรียมความพร้อมด้านมาตรการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์

ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ได้เตรียมความพร้อมด้านมาตรการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ (Nipah Virus) ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในรัฐ West Bengal ซึ่งอยู่ในพื้นที่การเฝ้าระวังต่อเนื่อง โดย ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ได้บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ดำเนินการเชิงรุกตั้งจุดคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของโรคอย่างใกล้ชิด
ปัจจุบัน ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) มีเที่ยวบินตรงจากพื้นที่ที่มีการระบาดและพื้นที่ดังกล่าว 1 สายการบิน สัปดาห์ละ 5 เที่ยวบิน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.)ได้เพิ่มมาตรการด้านสาธารณสุขภายในอาคารผู้โดยสาร อาทิ การเพิ่มวงรอบการทำความสะอาดพื้นที่และจุดสัมผัสร่วม รวมถึงการประสานการปฏิบัติงานร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ และผู้ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยาน