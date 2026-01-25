xs
ปชช.เดินทางมาสักการะพระบรมศพ"พระพันปีหลวง"เป็นจำนวนมาก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศที่พระบรมมหาราชวัง ประชาชนเดินทางมาสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นจำนวนมาก