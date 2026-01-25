"ไอซ์"เผยรับหมายศาลจาก"ธรรมนัส"ฟ้องหมิ่นเรียกค่าเสียหาย 100 ล. นัดไต่สวนที่ศาลพะเยาพรุ่งนี้

น.ส.รัชนก ศรีนอก ผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า รับหมายศาลจาก ธรรมนัส พรหมเผ่า ฟ้องหมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหาย 100 ล้านบาท
นัดไต่สวนมูลฟ้องที่ศาลพะเยา 13:00 น.พรุ่งนี้
จะได้เจอคุณธรรมนัสไหมนะ อยากถามอะ ไหนบอกนักเลง ฟ้องนักการเมืองไม่ว่า แต่เที่ยวฟ้องประชาชนคนธรรมดาด้วย คนที่เสนอตัวมารับใช้ประชาชน ได้อำนาจได้ความไว้วางใจมาอำนาจนั้น เค้ามีไว้ให้ใช้เพื่อยืนเคียงข้างประชาชน
ไม่ได้มีไว้ใช้ทำอะไรแบบนี้
แล้วข้อความแค่นี้เรียกร้อยล้านเลยหรอ
ไหนบอกใจนักเลง
ชางพะเยา พรุ่งนี้ได้เจอกัน
ถึงเปลี่ยนไม่ได้ แต่ทำให้หนาวได้แน่นอน
อย่ามั่นใจอะไรมาก คนพะเยาอยากเปลี่ยนเยอะ