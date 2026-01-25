“อดีต สว.สมชาย”จี้ รบ.เร่งหาผู้บงการลอบขายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไปกัมพูชามาดำเนินคดี

นายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า กรณีคนไทยลักลอบขายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไปกัมพูชาเพื่อให้แก๊งค์สแกมเมอร์ แก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ เว็บพนันออนไลน์ ใช้หลอกลวงคนไทย และอาจใช้เพื่อการส่งสัญญานโทรศัพท์ โทรคมนาคม และอื่นๆ รวมถึงการใช้สัญญาณสื่อสารเพื่อควบคุมโดรนสำรวจ หรือโดรนพลีชีพ
ผู้ลักลอบกระทำการดังกล่าว นอกเหนือจากการผิด พรบ.โทรคมนาคม พรบ.กฎอัยการศึก แล้วยังต้องมีความผิดร้ายแรง ที่อาจเข้าข่ายร่วมกับอริราชศัตรู ตามประมวลกฎหมายอาญา หมวด3 ความผิดต่อความมั่นคงภายนอกราชอาณาจักร มาตรา 122 ที่ถือว่า เป็นการอุปการะแก่การดำเนินการรบหรือตระเตรียมการรบแก่ข้าศึกในเรื่องการสื่อสาร ผู้กระทำการนั้นต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต และหากการกระทำการนั้นก่อให้เกิดเหตุร้ายแก่ประเทศจากภายนอกตามมาตรา127
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ด้วย
เรื่องนี้ จึงขอให้รัฐบาล กองทัพบก กองกำลังบูรพา กสทช. สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกันตรวจสอบหาผู้กระทำผิด สืบสวนสอบสวนสาวให้ถึงตัวการ และผู้บงการนำตัวมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุด รวมถึงตรวจสอบเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่ร่วมกระทำผิดร้ายแรงต่อเนื่องด้วย โดยเป็นไปไม่ได้ในทางเทคนิคที่จะไม่สามารถทราบการลักลอบส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตขนาดใหม่มากมายขนาดนี้ ระบบควบคุมแจ้งเตือน ถูกควบคุมโดย กสทช.และบริษัทผู้ให้บริการคลื่นความถี่ที่ตรวจสอบได้อย่างแน่นอน
อย่าเพียงดำเนินการจับกุม ปิดกั้น แค่เห็นในข่าวเท่านั้น เพราะเรื่องนี้เป็นความผิดร้ายแรง และเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติครับ
#อย่าปล่อยคนชั่วลอยนวล #ขายชาติ
#ข้าศึกกับไส้ศึก #ใครน่ากลัวกว่ากัน