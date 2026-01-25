ช่วงเที่ยงคุณภาพอากาศในประเทศพบเกินค่ามาตรฐาน 15 จังหวัด

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ประจำวันที่ 25 มกราคม 2569 ณ 12:00 น. สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.นนทบุรี กรุงเทพฯ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ น่าน ลำพูน พิษณุโลก อ่างทอง สมุทรสงคราม เพชรบุรี สระแก้ว ชลบุรี หนองคาย และสุรินทร์
ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 9.0 - 41.8 มคก./ลบ.ม.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 13.2 - 57.3 มคก./ลบ.ม.
ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 16.7 - 60.9 มคก./ลบ.ม.
ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 12.3 - 46.4 มคก./ลบ.ม.
ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 10.6 - 34.6 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐาน 25 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 25.5 - 53.6 มคก./ลบ.ม.