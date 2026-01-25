กกล.บูรพา ปฏิบัติภารกิจตรวจสอบและพิสูจน์ทราบตำบลกระสุนตก พื้นที่ บ.คลองแผง จ.สระแก้ว

วานนี้ (24 ม.ค.) กกล.บูรพา โดย ฉก.ตาพระยา โดยชุด คทร. ปฏิบัติการร่วมกับ ชุด EOD ตชด.12 และ ช.1 พัน.52 ดำเนินการ ตรวจสอบ และพิสูจน์ทราบตำบลกระสุนตก บริเวณ บ.คลองแผง ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ผลการปฏิบัติ
- ตรวจสอบ พิสูจน์ทราบ และทำลาย ลย./ค.81 มม.จำนวน 1 นัด ที่ทุ่งนาหลังบ้านคลองแผง ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว จนท.เก็บกู้ฯจึงได้ทำลาย ณ ที่ตรวจพบ
- ตรวจสอบ พิสูจน์ทราบ และทำลาย ลย./ค.ขนาด 120 มม.จำนวน 4 นัด และลูกจรวด BM21 จำนวน 1 ลูก ที่บริเวณทุ่งหน้าหลัง ฉก.ร้อย ตชด.3 บ้านคลองแผง ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว จนท.เก็บกู้ฯ จึงได้ทำลาย ณ ที่ตรวจพบ
เหตุการณ์ปกติทั่วไป ไม่มีกำลังพลได้รับการบาดเจ็บ และทรัพย์สินประชาชนไม่มีเสียหา