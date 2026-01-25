xs
ทบ.ชวนประชาชนร่วมรำลึกสดุดีวีรชนทหารกล้าจากสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา 3 ก.พ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กองทัพบกขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมรำลึก สดุดีวีรชนทหารกล้า ผู้เสียสละชีวิตในการปกป้องอธิปไตยของชาติ จากสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569

09.00 – 17.00 น. ร่วมแสดงความอาลัย และเยี่ยมชมนิทรรศการรำลึก
17.00 – 18.00 น. พิธีสดุดีวีรชนทหารกล้า
ณ ลานสนามหญ้า กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

ขอเชิญทุกหัวใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำของแผ่นดิน และร่วมเป็นกำลังใจเคียงข้างครอบครัววีรชน

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกมาร่วมงาน ท่านสามารถร่วมแสดงความอาลัยและส่งกำลังใจออนไลน์ร่วมก้นได้

เพียง
1. กดแชร์หรือโพสต์ภาพแบนเนอร์ “รำลึกสดุดีวีรชนทหารกล้า” พร้อมเขียนแคปชั่นลงโซเชียลมีเดียของท่าน
2. ติดแฮชแท็กเพื่อรวมพลังใจจากคนไทยทั้งประเทศ

#รำลึกสดุดีวีรชนทหารกล้า
#ขอบคุณจากหัวใจคนไทย
#วีรชนของแผ่นดิน
#ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด
#FromHeartsToHeroes
#ArmyForTheNation