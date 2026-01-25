xs
xsm
sm
md
lg

ปชป.ชวนแฟนคลับมาเจอกันที่เซ็นทรัล เวสต์เกต บ่าย 2 นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เพจพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ระบุว่า ”วันอาทิตย์ สีฟ้า“ มาเจอกันนะ คิดถึง บ่ายนี้พบกันที่ เซ็นทรัล เวสต์เกต 14.00 น

บัตรสีชมพู เข้าคูหา กาเบอร์ 27 เลือกพรรคประชาธิปัตย์