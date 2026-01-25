"เทพไท"ยอมรับกระแสนิยม"อภิสิทธิ์"แรงจริงในภาคใต้

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ยอมรับกระแสอภิสิทธิ์ แรงจริงในภาคใต้
หลังจากได้มีโอกาสลงพื้นที่จังหวัดภาคใต้หลายจังหวัด พบความจริงว่า กระแสนิยมของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับความนิยมสูงมาก ซึ่งเป็นไปตามผลการสำรวจของสำนักต่างๆ ว่า ความเชื่อมั่นและศรัทธาของคนภาคใต้ ได้กลับคืนมายังพรรคประชาธิปัตย์ จนมีการพูดในหมู่ประชาชนคนภาคใต้ว่า พรรคประชาธิปัตย์คือสมบัติของพ่อเฒ่าบ้าง สมบัติของแม่เฒ่าบ้าง ความหมายก็คือ พรรคประชาธิปัตย์เป็นมรดกทางการเมืองของคนภาคใต้ และเป็นทรัพย์สมบัติของบรรพบุรุษที่สืบต่อกันมาให้กับลูกหลาน จากรุ่นสู่รุ่น
จนทำให้ผู้สมัคร พรรคการเมืองอื่นหวาดกลัวว่า จะได้รับคะแนนนิยมน้อยลง จึงมีการใช้วิธีการหาเสียงแบบเจาะคะแนนเอาตัวเองรอด คือหาเสียงกับประชาชนว่า บัตร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ถ้าจะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ขัดข้อง แต่ ส.ส.ในระบบเขต ขอให้เลือกตัวเอง ซึ่งวิธีการหาเสียงเช่นนี้ เกิดขึ้นในหลายเขตของพื้นที่ภาคใต้ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ของบางพรรค ไม่กล้าพูดถึงชื่อพรรคที่ตัวเองสังกัด ไม่ยอมใส่เสื้อพรรคที่ตัวเองสังกัด และไม่ยอมขึ้นป้ายประกบคู่กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคที่ตัวเองสังกัด มีการใช้เล่ห์เพทุบายอ้างกับประชาชนผู้สูงอายุว่า เป็นผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ แต่ ส.ส.ในระบบเขต แนะนำให้เลือกเป็นเขตของตัวเอง ซึ่งเป็นการหลอกลวงผู้มีสิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้ง
จากนี้ไปจะต้องพิสูจน์กันว่า กระแสนิยมของนายอภิสิทธิ์ หรืออภิสิทธิ์ฟีเว่อร์ จะพัดพาคะแนนทะลุ ไปยังผู้สมัคร ส.ส.ระบบเขตหรือไม่ ถ้าหากกระแสทะลุไปยังผู้สมัคร ส.ส.เขต จนเป็นกระแสให้ประชาชนเลือกพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง2ใบ จะทำให้ผู้สมัคร ส.ส. ระบบเขตของพรรคประชาธิปัตย์ได้จำนวนเพิ่มขึ้น
แต่ถ้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่สามารถปั่นกระแส หรือปลุกอภิสิทธิ์ฟีเวอร์ให้ประชาชนเลือกประชาธิปัตย์ทั้ง 2 ใบได้ พรรคประชาธิปัตย์ก็จะได้เฉพาะ ส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อเป็นอันดับ1 ของภาคใต้เท่านั้น