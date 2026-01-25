xs
xsm
sm
md
lg

เช้านี้คุณภาพอากาศในประเทศพบเกินค่ามาตรฐาน 13 จังหวัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ประจำวันที่ 25 มกราคม 2569 ณ 07:00 น. สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.นนทบุรี กรุงเทพฯ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ น่าน ลำพูน พิษณุโลก สมุทรสงคราม เพชรบุรี สระแก้ว ชลบุรี และหนองคาย

>ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 9.4 - 42.9 มคก./ลบ.ม.

>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 11.8 - 48.8 มคก./ลบ.ม.

>ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 18.3 - 62.1 มคก./ลบ.ม.

>ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 12.8 - 46.0 มคก./ลบ.ม.

>ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 10.5 - 32.7 มคก./ลบ.ม.

>กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. เกินค่ามาตรฐาน 14 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 23.2 - 48.6 มคก./ลบ.ม.