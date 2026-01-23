พท.จัดเวทีปราศรัยใหญ่ "สุริยะ" ย้ำผู้สมัคร สส.อย่าประมาท 2 อาทิตย์สุดท้ายก่อนเลือกตั้ง

วันนี้ (23 ม.ค.) พรรคเพื่อไทยจัดเวทีปราศรัยใหญ่ นำโดย นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผอ.เลือกตั้ง และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย นายชูศักดิ์ ศิรินิล แกนนำพรรค นายจาตุรนต์ ฉายแสง ประธานคณะกรรมการรณรงค์สื่อสารประชามติและรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พรรคเพื่อไทย โดย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย มาร่วมงานด้วย
นายสุริยะ ปราศรัยว่า จากการลงพื้นที่ของนายยศชนัน ประชาชนต่างเรียกร้องอยากเจอนายยศชนัน ตัวเป็นๆ ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนการลงพื้นที่จากวันละ 2 จังหวัด เป็นวันละ 4 จังหวัด ค่ำที่ไหนนอนที่นั่น ทุกคนอยากเติมเชนใช่หรือไม่ การที่พรรคเพื่อไทยเดินทางมาถึงขนาดนี้ ต้องขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันสร้างพรรค แต่ย้ำว่า ผู้สมัครห้ามประมาท 2 อาทิตย์สุดท้ายจะเป็นตัววัดว่าพรรคเพื่อไทยจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่ ตลอดเส้นทางการเมือง 25 ปี ยิ่งลงพื้นที่พบประชาชน ยิ่งมั่นใจว่า ประเทศต้องการรัฐบาลที่ทำงานได้จริงไม่ใช่พูดเก่งแต่แก้ปัญหาไม่เป็น
