จีนย้ำความมุ่งมั่นหนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานคาร์บอนต่ำทั่วโลก

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 23 ม.ค. ว่า จีนปกป้องผลงานด้านพลังงานลม และย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานคาร์บอนต่ำทั่วโลก หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ ได้กล่าววิพากษ์วิจารณ์แนวทางดังกล่าว ในการประชุมสภาเศรษฐกิจโลก เวิลด์ อีคอนอมิก ฟอรัม (ดับเบิลยูอีเอฟ)
นายกัว เจียคุน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน กล่าวว่า ความพยายามของจีนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งเสริมการพัฒนาและการประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียนในโลกนั้น เป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคน
