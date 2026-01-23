xs
ข่าวปลอม อย่าแชร์! ตลท.ชวนลงทุนหุ้น OR ผ่านทางไลน์ ไม่เป็นความจริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

จากกรณีมีการชวนลงทุนหุ้น OR โดยผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านช่องทางไลน์นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า ข้อมูลเป็นเท็จ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชี้แจงกรณีที่มีการแอบอ้างชื่อและสัญลักษณ์ของ OR เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนร่วมลงทุนในหุ้นผ่านช่องทางไลน์ โดยมีการออกเอกสารปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือนั้น OR ยืนยันว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว และไม่มีนโยบายเชิญชวนลงทุนในรูปแบบนี้ ขอให้ประชาชนติดตามจากช่องทางของบริษัทโดยตรง