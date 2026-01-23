รฟท.พร้อมเปิดเดินขบวนรถช่วงสถานีชุมทางแก่งคอย - ปากช่อง - นครราชสีมา 24 ม.ค.นี้

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งว่า พร้อมเปิดเดินขบวนรถสายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงสถานีชุมทางแก่งคอย – ปากช่อง – นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2569 หลังจากการดำเนินการตรวจสอบและรับรองด้านความปลอดภัยอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การเปิดเดินรถครั้งนี้ดำเนินการตามมาตรการเพิ่มความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยจะมีการติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทุกช่วงของการก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างมั่นใจ ภายหลังเหตุการณ์เครนจากการสร้างรถไฟความเร็วสูง ร่วมทับตู้รถไฟที่อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยในการเดินรถและการปฏิบัติงานก่อสร้างใกล้แนวทางรถไฟทั่วประเทศ โดยออกคำสั่งเฉพาะกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยที่ทุกหน่วยงานและผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำอีก
