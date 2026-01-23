ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดเปิดให้ชมกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ น้อมนำแนวพระราชดำริ พระพันปีหลวง

พลเอกธนศักดิ์ เก่งถนอม ม้า เลขาธิการโครงการศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด ให้เกียรติต้อนรับคณะผู้เข้าชม และประชาชนทั่วไป เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมดังกล่าวเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย รวมถึงการใช้ทรัพยากรดินและน้ำอย่างรู้คุณค่า ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมที่สำคัญประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน และอาคารเรียน-รู้-เรื่อง-โขน เปิดให้เยี่ยมชมเพื่อร่วมเรียนรู้คุณค่าภูมิปัญญาไทยและ ศิลปหัตถกรรมอันทรงคุณค่า
กิจกรรมดังกล่าวเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย รวมถึงการใช้ทรัพยากรดินและน้ำอย่างรู้คุณค่า ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมที่สำคัญประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน และอาคารเรียน-รู้-เรื่อง-โขน เปิดให้เยี่ยมชมเพื่อร่วมเรียนรู้คุณค่าภูมิปัญญาไทยและ ศิลปหัตถกรรมอันทรงคุณค่า