เวเนฯ ลงมติหนุนแผนเปิดภาคส่วนน้ำมันให้นักลงทุนเอกชน ปูทางบริษัทพลังงานสหรัฐฯ

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงการากัส ประเทศเวเนซุเอลา วันนี้ (23 ม.ค.) ว่า สมาชิกสภานิติบัญญัติของเวเนซุเอลา ลงมติสนับสนุนเบื้องต้นต่อแผนการเปิดภาคส่วนน้ำมันให้กับนักลงทุนภาคเอกชน นับเป็นการปูทางให้บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของสหรัฐ กลับมาลงทุนในประเทศอีกครั้ง ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องสำคัญของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ
ทั้งนี้ ไม่ถึงสามสัปดาห์หลังจากสหรัฐโค่นล้มประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร ผู้นำเวเนซุเอลา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเวเนซุเอลา ก็เห็นชอบกับการพิจารณาร่างกฎหมายในวาระที่หนึ่ง ที่อนุญาตให้บริษัทเอกชนสามารถดำเนินการสำรวจและสกัดน้ำมันได้อย่างอิสระ
ทั้งนี้ ไม่ถึงสามสัปดาห์หลังจากสหรัฐโค่นล้มประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร ผู้นำเวเนซุเอลา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเวเนซุเอลา ก็เห็นชอบกับการพิจารณาร่างกฎหมายในวาระที่หนึ่ง ที่อนุญาตให้บริษัทเอกชนสามารถดำเนินการสำรวจและสกัดน้ำมันได้อย่างอิสระ