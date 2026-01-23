xs
ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดบวกวันนี้ จากแรงหนุนนโยบายหนุน ศก.รอบใหม่ของจีน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ดัชนนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดบวกในวันนี้ (23 ม.ค.) จากความหวังที่ว่าทางการจีนจะออกนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจรอบใหม่ รวมทั้งปัจจัยบวกจากสถานการณ์ตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่คลี่คลายลง ดัชนีฮั่งเส็งปิดตลาดที่ระดับ 26,749.51 จุด เพิ่มขึ้น 119.55 จุด