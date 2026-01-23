ITD ยันพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ-รับผิดชอบเต็มที่เหตุเครนถล่มที่โคราช-พระราม2

จากกรณีเกิดเหตุเครนก่อสร้างร่วง ทำให้มีผู้เสียชีวิตในพื้นที่สีคิ้ว จ.นครราชสีมา และพระราม 2 จ.สมุทรสาคร นั้น นายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยืนยันพร้อมเข้าสู่ทุกกระบวนการตรวจสอบ และรับผิดชอบตามผลการตรวจสอบ กรณีอุบัติเหตุเครนถล่มในโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย–จีน ช่วงสีคิ้ว และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บางขุนเทียน–บ้านแพ้ว (ถนนพระราม 2) ทางบริษัทไม่มีข้อแก้ตัวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และไม่ได้นิ่งนอนใจ และพร้อมรับผิดชอบต่อความผิดพลาดทุกประการ รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบอย่างเต็มที่
ส่วนของการเยียวยานั้น บริษัทได้เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตทันที โดยไม่รอขั้นตอนเอกสารที่ซับซ้อน พร้อมเตรียมเงินเยียวยารายละกว่า 1 ล้านบาท ควบคู่กับค่าชดเชยจากบริษัทประกันภัย และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
อย่างไรก็ตาม ITD ขอชี้แจงว่า เนื่องจากทั้ง 2 โครงการอยู่ในช่วงเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผน ทำให้บริษัทต้องเช่าเครื่องจักร (Launcher Crane) เพิ่มเติมในบางจุด โดยยืนยันว่า เครื่องจักรที่เช่ามาได้รับตรวจสอบจากบริษัทที่ปรึกษา และผู้ควบคุมงานอย่างเข้มงวดก่อนใช้งาน และมีการตรวจสอบการรับน้ำหนักตามมาตรฐานวิศวกรรมสม่ำเสมอ
