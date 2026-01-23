xs
หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้ +2.75 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 50,901.86 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (23 ม.ค.) ดัชนี Set INdex ปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,314.39 จุด ปรับขึ้น 2.75 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.21 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 50,901.86 ล้านบาท