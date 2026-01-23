xs
ราคาทองครั้งที่ 33 ปรับลง 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 73,400 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 23 มกราคม 2569 เวลา 16:52 น. (ครั้งที่ 33) ปรับลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5%ขายออก 72,600.00 บาท รับซื้อ 72,500.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 73,400.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 71,054.92 บาท