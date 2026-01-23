นักวิชาการติงพรรคประชาชนจุดยืนคลุมเครือ ระวังศรัทธาที่เคยได้รับย้อนกลับมาทำลาย

นายเชษฐา ทรัพย์เย็น อาจารย์ประจำภาควิชาการบริหารและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กล่าวตั้งคำถามสำคัญว่า พรรคประชาชนกำลังเปลี่ยนจุดยืน หรือกำลังเผชิญบททดสอบของอำนาจ ภายหลัง นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ออกมายอมรับว่า พร้อมจับมือกับทุกฝ่ายเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าไปบริหารประเทศ สวนทางกับนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรค ที่ตั้งเงื่อนไขในการจับมือกับพรรคต่าง ๆ ว่า การเมืองไทยกำลังตั้งคำถามกับพรรคประชาชน ไม่ใช่เพียงเรื่องว่า จะจับมือกับใคร แต่เป็นคำถามที่ลึกไปกว่านั้นคือ พรรคการเมืองที่เติบโตจากอุดมการณ์ จะสามารถเดินเข้าสู่อำนาจทางการเมืองโดยไม่สูญเสียตัวตนเดิมได้หรือไม่ ถ้าพูดอย่างทำอย่างแล้วได้เข้าสู่อำนาจ ก็ไม่ต่างกับการเมืองที่พรรคประชาชนถล่มมาก่อนหน้า แล้วคนที่รัก ที่ชอบจะยังเชียร์อยู่ไหม นี่คือการเดิมพันที่เสี่ยง พรรคเกิดมาได้เพราะศรัทธา ไม่อยากเห็นพรรคที่ได้รับศรัทธากำลังจะถูกศรัทธาย้อนกลับมาทำลาย