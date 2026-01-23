"มาร์ค" นำทีม ปชป.ลงพื้นที่จันทบุรี พบ ปชช.รับฟังปัญหาปากท้อง-ราคาสินค้าเกษตร

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย นายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรค ตามภารกิจ เดินทางลงพื้นที่ตลาดเทศบาลขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี พบปะพ่อค้าแม่ค้า ประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการท้องถิ่น รับฟังปัญหาปากท้อง ต้นทุนการผลิต และความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่เผชิญมาอย่างต่อเนื่อง
จากนั้น นายอภิสิทธิ์และคณะ สวมเสื้อปุ๋ยเวอร์ชั่นล่าสุด ซึ่งเป็นเสื้อโปโลมีปกและแขนยาวสีดำ ส่วนลำตัวเป็นสีฟ้า และด้านหน้ามีรูปผลไม้ พร้อมระบุข้อความว่า “ปุ๋ยตราอภิสิทธิ์ สูตรเกษตรสีฟ้า 27-27-27” ส่วนด้านหลัง มีข้อความว่า “ฟ้าใหม่ ไล่ทุนเทา ฮิ” ไปเยี่ยมชมสวนพวงมณี อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นสวนทุเรียนคุณภาพของ จ.จันทบุรี พร้อมทั้งได้พูดคุยกับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนถึงปัญหาต้นทุนปุ๋ยและเคมีการเกษตร มาตรฐานคุณภาพผลผลิต การตรวจสอบสินค้า และการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยนายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่สวนทุเรียนครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการเยี่ยมชมเชิงสัญลักษณ์ แต่เป็นการรับฟังปัญหาจากเกษตรกรตัวจริง เพื่อนำไปออกแบบนโยบายที่แก้ปัญหาได้จริง ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ตามแนวคิด “เกษตรสีฟ้า” ของพรรคประชาธิปัตย์
