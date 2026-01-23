"ทนายแก้ว" ขอลาออกทุกตำแหน่งในสภาทนายความ มีผลบังคับทันที

วันนี้ (23 ม.ค.) ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล หรือ ทนายแก้ว เดินทางไปที่สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอำนวยการ สำนักอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อ ดร.ธนพล คงเจี้ยง นายกสภาทนายความ โดยมีผลบังคับใช้ทันที หลังยื่นหนังสือลาออก
ทั้งนี้ เนื้อหาในหนังสือลาออกระบุว่า ตามคำสั่งสภาทนายความที่ 263/2568 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชา ว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้มีการแต่งตั้งให้ข้าพเจ้า ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล มีตำแหน่งเป็นกรรมการอำนวยการ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังรายละเอียดที่ทราบแล้วนั้น ข้าพเจ้าขอยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว โดยขอให้มีผล ณ วันนี้ เป็นต้นไป
