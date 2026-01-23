xs
ราคาทองครั้งที่ 24 ปรับขึ้น 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 73,450 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 23 มกราคม 2569 เวลา 15:34 น. (ครั้งที่ 24) ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 72,650.00 บาท รับซื้อ 72,550.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 73,450.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 71,100.40 บาท