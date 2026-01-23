"อนุทิน" ย้ำอุดรฯ ไม่ได้เป็นเมืองหลวงของไทย หลัง พท.หาเสียงชูเป็นจังหวัดคนเสื้อแดง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีพรรคเพื่อไทยไปหาเสียงในจังหวัดอุดรธานี และระบุว่าเป็นเมืองหลวงของคนเสื้อแดง จะส่งผลกระทบต่อพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ ว่า แต่ละพรรคการเมืองย่อมมีความผูกพันกับพื้นที่ของตนเอง ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้อยู่แล้ว
ทั้งนี้ พรรคภูมิใจไทยเมื่อหาเสียงที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็ระบุว่า เป็นจังหวัดต้นกำเนิดของพรรค ไม่เห็นว่าเป็นเรื่องแปลกตรงไหน และทุกคนต่างภูมิใจที่ได้พูดในสิ่งที่ตนเองมองว่าเป็นความภาคภูมิใจ ไม่มีปัญหาอะไร พร้อมย้ำว่า ไม่ได้มีการประกาศว่าจังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยแต่อย่างใด
