"ธนาธร" นำทีมพรรคประชาชนช่วยผู้สมัคร สส.หาเสียงที่นราฯ วอนอย่าซื้อสิทธิขายเสียง

วันนี้ (23 ม.ค.) นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ช่วยหาเสียงของพรรคประชาชน และนายรอมฎอน ปันจอร์ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชน เดินทางมาที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาชน
นายธนาธร กล่าวขอบคุณประชาชนในพื้นที่ที่ให้กำลังใจมาตลอด พรรคประชาชนต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตั๋วช้างของพี่น้องตำรวจ เรื่องทหารเกณฑ์ถูกซ้อมจนเสียชีวิตในค่ายทหาร ต่อสู้กับกลุ่มนายทุนพลังงานที่ผูกขาดไฟฟ้า ทำให้ค่าไฟแพง ต่อสู้กับสแกมเมอร์ไม่ให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการฟอกเงิน สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าพวกเราเอาจริง
ทั้งนี้ หลายฝ่ายกำลังพยายามทำลายพรรคประชาชน เพราะกลัวว่าหากพรรคประชาชนได้เข้าไปเป็นรัฐบาล จะเข้าไปจัดการเช็คบิลบุคคลที่เคยกระทำผิดไว้ในอดีต กลัวว่าพรรคประชาชนจะเข้าไปจัดระเบียบระบบผลประโยชน์ ทำให้การทุจริตคอร์รัปชันไม่สามารถดำเนินต่อไปได้อีก
นอกจากนี้ นายธนาธรยังขอให้พี่น้องชาวนราธิวาสอย่ายอมทนต่อการซื้อสิทธิขายเสียง เพราะเป็นสิ่งที่ผิดทั้งหลักศาสนาและผิดกฎหมาย การซื้อสิทธิขายเสียงคือการขายอนาคตของลูกหลาน หากอยากได้อนาคตที่สว่างไสว ไม่มีอิทธิพลทั้งสีเทาหรือสีดำ ก็ขึ้นอยู่กับทุกท่านว่าจะตัดสินใจให้อะไรกับอนาคตของประเทศไทย หากสังคมดีขึ้น อยากเห็นนราธิวาสกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง มีนักท่องเที่ยว มีนักลงทุนเข้ามาในพื้นที่ อยากเห็นสันติภาพที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงต่อชาวนราธิวาส ก็ขอให้เลือกพรรคประชาชน และขอให้ความสันติสุขจงมีแด่ชาวนราธิวาส
