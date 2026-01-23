xs
ราคาทองครั้งที่ 15 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 73,900 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 23 มกราคม 2569 เวลา 14:22 น. (ครั้งที่ 15) ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5%ขายออก 73,100.00 บาท รับซื้อ 73,000.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 73,900.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 71,540.04 บาท