หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย +6.55 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 32,842.71 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (23 ม.ค.) ดัชนี Set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,318.19 จุด ปรับขึ้น 6.55 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.50 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 32,842.71 ล้านบาท