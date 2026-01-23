อินเดียเร่งสกัด "ไวรัสนิปาห์" หลังพบผู้ติดเชื้อในเวสต์เบงกอล ชี้เสี่ยงระบาดสูง-แรงถึงชีวิตได้

รัฐบาลอินเดีย กำลังเร่งดำเนินการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของ ไวรัสนิปาห์ (Nipah virus) อย่างเข้มงวด หลังตรวจพบผู้ติดเชื้อจำนวน 5 ราย ในพื้นที่รัฐเวสต์เบงกอล เจ้าหน้าที่รัฐบาลกล่าวว่า มีประชาชนเกือบ 100 คน ถูกกักตัวผู้ที่มีประวัติสัมผัส เพื่อเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด
ไวรัสนิปาห์ เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน โดยมีพาหะธรรมชาติที่สำคัญคือค้างคาวกินผลไม้ รวมถึงสามารถแพร่กระจายผ่านทางหมู หรือการสัมผัสสารคัดหลั่งจากผู้ติดเชื้อได้โดยตรง ซึ่งถือเป็นเชื้อที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดสูง และมีอัตราการเสียชีวิตที่น่ากังวล
ทั้งนี้ เป็นการอุบัติขึ้นครั้งแรกในรอบ 19 ปี ถือว่าร้ายแรงกว่าโควิด หลังระบาดหนักในเวสต์เบงกอล พบเชื้อจากค้างคาว และยังไม่มีวัคซีนรักษา
