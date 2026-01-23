ข่าวปลอม อย่าแชร์! อินเดียไม่รับผิดชอบดาวเทียมไทยทำเสียหาย 8 พัน ล.ไม่เป็นจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง อินเดียไม่รับผิดชอบดาวเทียมไทย สร้างความเสียหายมูลค่า 8,000 ล้านบาทนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
GISTDA ยืนยันว่า กรณีดังกล่าว ไม่เป็นความจริง โดยดาวเทียม THEOS-2A มีการทำประกันภัยการสร้างและการนำส่งไว้แล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุทางเทคนิคกับผู้ให้บริการนำส่ง และดาวเทียมดวงนี้ไม่ได้มีมูลค่า 8 พันล้านบาท
