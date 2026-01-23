สุรินทร์จัดประชุม GI ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ หลังได้ขึ้นทะเบียนครอบคลุม 17 อำเภอ

นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้ว่าราชการ จ.สุรินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ที่ห้องประชุมผักกาดหวาน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
โดย จ.สุรินทร์ ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ข้าวหอมมะลิสุรินทร์” ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ และ “ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้” ครอบคลุมพื้นที่ อ.ชุมพลบุรี ทั้งอำเภอ รวมถึงอีก 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลโพนครก ตำบลทุ่งกุลา และตำบลพรมเทพ
ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบการขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI การตรวจสอบคุณภาพ แหล่งผลิต และกระบวนการแปรรูปข้าวหอมมะลิ และข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ของ จ.สุรินทร์
โดย จ.สุรินทร์ ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ข้าวหอมมะลิสุรินทร์” ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 17 อำเภอ และ “ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้” ครอบคลุมพื้นที่ อ.ชุมพลบุรี ทั้งอำเภอ รวมถึงอีก 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลโพนครก ตำบลทุ่งกุลา และตำบลพรมเทพ
ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบการขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI การตรวจสอบคุณภาพ แหล่งผลิต และกระบวนการแปรรูปข้าวหอมมะลิ และข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ของ จ.สุรินทร์