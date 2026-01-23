แม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงานสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าลเวือะ 28-29 มี.ค.นี้

นายคำปัน ประทีปพจน์ ประธานเครือข่ายลเวือะ เปิดเผยว่า หมู่บ้านอมพาย ร่วมกับ เครือข่ายลเวือะเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงาน สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าลเวือะ ครั้งที่ 5 อย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2569
ทั้งนี้ งานสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าลเวือะ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจัดขึ้นเพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนลเวือะและหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อ “การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนท้องถิ่น บนฐานการอนุรักษ์วัฒนธรรมและทรัพยากรชุมชน” รวมถึงการถ่ายทอดวัฒนธรรมสู่เยาวชนรุ่นใหม่ โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาชุมชนบนฐานวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างยั่งยืน
