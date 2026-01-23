คาดสถานการณ์ฝุ่น 7 วันข้างหน้า หลายจังหวัดมีแนวโน้มฝุ่นเพิ่ม เว้นใต้อากาศดี

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 24 - 30 มกราคม 2569 ว่า พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในวันที่ 25 - 30 มกราคม 2569 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่ ส่วนภาคกลางและตะวันตก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น วันที่ 25 - 30 มกราคม 2569 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่
ขณะที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 24 -30 มกราคม 2569 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 24 -30 มกราคม 2569 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่ ภาคตะวันออก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 24 -30 มกราคม 2569 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่
สำหรับภาคใต้ อากาศดีอย่างต่อเนื่อง
