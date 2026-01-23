xs
หุ้นไทยเปิดภาคเช้าวันนี้ +9.35 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 11,680.07 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (23 ม.ค.) ดัชนี Set Index เปิดภาคเช้าที่ระดับ 1,320.99 จุด ปรับขึ้น 9.35 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.71 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 11,680.07 ล้านบาท