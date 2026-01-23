xs
ราคาทองครั้งที่ 8 ปรับลง 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 74,000 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 23 มกราคม 2569 เวลา เวลา 10:20 น. (ครั้งที่ 8) ราคาลดลง 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 73,200.00 บาท รับซื้อ 73,100.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 74,000.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 71,631.00 บาท