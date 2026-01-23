ลาวกำหนดจัดเทศกาลประจำปี ปราสาทวัดพู ทางตอนใต้ 31 ม.ค. - 2 ก.พ.69

สำนักข่าวซินหัวรายงานจากนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว วันนี้ (23 ม.ค.) ว่า เทศกาลประจำปีปราสาทวัดพู ในแขวงจำปาสัก ทางตอนใต้ของลาว มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ม.ค. ถึง 2 ก.พ. 2569 ตรงกับวาระครบรอบ 25 ปี ที่ปราสาทวัดพูได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก
งานปีนี้จะถ่ายทอดความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์และความศรัทธาของปราสาทเก่าแก่หลายศตวรรษแห่งนี้ โดยมีกิจกรรมวัฒนธรรมและประเพณีหลายรายการ ได้แก่ การแสดงเล่าเรื่องเกี่ยวกับปราสาทวัดพู ขบวนแห่ การแข่งขันกีฬา และการแสดงดนตรีโดยกลุ่มนักเรียน
