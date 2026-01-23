ฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพฯ เช้านี้ พบเกินค่ามาตรฐานเริ่มกระทบสุขภาพ 8 พื้นที่

ทีมโฆษกศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 23 มกราคม 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่น PM2.5 ตรวจวัดได้ 21.8-49.1 มคก./ลบ.ม. พบว่า เกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 8 พื้นที่ ดังนี้
1.เขตลาดกระบัง ด้านหน้าโรงพยาบาลนคราภิบาล : มีค่าเท่ากับ 49.1 มคก./ลบ.ม.
2.เขตพระโขนง ภายในสำนักงานเขตพระโขนง : มีค่าเท่ากับ 43.1 มคก./ลบ.ม.
3.เขตบางรัก ข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า : มีค่าเท่ากับ 40.5 มคก./ลบ.ม.
4.เขตราชเทวี ภายในสำนักงานเขตราชเทวี : มีค่าเท่ากับ 39.2 มคก./ลบ.ม.
5.เขตบางพลัด ภายในสำนักงานเขตบางพลัด : มีค่าเท่ากับ 38.9 มคก./ลบ.ม.
6.เขตประเวศ ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ : มีค่าเท่ากับ 38.4 มคก./ลบ.ม.
7.เขตปทุมวัน หน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์ : มีค่าเท่ากับ 38.0 มคก./ลบ.ม.
8.เขตคลองสามวา ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา : มีค่าเท่ากับ 37.8 มคก./ลบ.ม.
