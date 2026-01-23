xs
ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ พุ่งขึ้น 1,450 บ. ทองรูปพรรณขายออก 73,800 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 23 มกราคม 2569 เวลา 09:05 น. (ครั้งที่ 1) ปรับขึ้น 1,450 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 73,000.00 บาท รับซื้อ 72,900.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 73,800.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 71,449.08 บาท