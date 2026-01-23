อุตุฯ เผยไทยตอนบน-ใต้ตอนบน อุณหภูมิลด 1-2 องศาฯ อ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าวันนี้ (23 ม.ค. 69) ว่า ประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบน จะมีอุณหภูมิลดลง กับมีลมแรง โดยจะมีอุณหภูมิลดลงอีก 1 - 2 องศาเซลเซียส เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและหนาวเย็นลงไว้ด้วย
ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทย และทะเลอันดามัน โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
