ศาลฯ สั่งถอนชื่อ "ชลสิทธิ แก้วยะรัตน์" ผู้สมัคร สส. กล้าธรรม ภูเก็ต เขต 2 หมายเลข 1 ชี้ขาดคุณสมบัติ

วันที่ 22 ม.ค.2569 ศาลฎีกามีคำสั่งให้ถอนชื่อนายชลสิทธิ แก้วยะรัตน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จ.ภูเก็ต พรรคกล้าธรรม ออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง หลังวินิจฉัยว่าเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญ กรณีถือหุ้นในกิจการสื่อมวลชน โดยคำสั่งดังกล่าวส่งผลให้นายชลสิทธิ ซึ่งเป็นผู้สมัครหมายเลข 1 ไม่สามารถลงแข่งขันในการเลือกตั้ง สส. เขตดังกล่าวได้
ด้านนายชลสิทธิ แก้วยะรัตน์ ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบและกล่าวขอโทษประชาชนชาวภูเก็ต โดยระบุว่า "ผม นายชลสิทธิ แก้วยะรัตน์ ผู้สมัคร สส.ภูเก็ต เขตเลือกตั้งที่ 2 หมายเลข 1 ขอกราบขอโทษพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตทุกท่านจากใจจริง กรณีที่ผมถูกให้ถอนชื่อจากการลงสมัคร เนื่องจากขาดคุณสมบัติ กรณีถือหุ้นสื่อ ซึ่งเป็นความบกพร่องที่ผมต้องยอมรับและน้อมรับการตัดสินตามกติกา"
ไผมขอขอบพระคุณอย่างสุดหัวใจ สำหรับทุกกำลังใจ ความเชื่อมั่น และแรงสนับสนุนที่พ่อแม่พี่น้องมอบให้ สิ่งเหล่านี้มีคุณค่าและความหมายกับผมอย่างยิ่ง แม้วันนี้ผมจะไม่สามารถเดินต่อในสนามเลือกตั้งได้ แต่ผมยังคงตั้งใจทำประโยชน์เพื่อสังคมภูเก็ตและยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องประชาชนเสมอ ขอบคุณและขออภัยจากใจ” นายชลสิทธิ พร้อมยืนยันว่าจะยังคงทำงานเพื่อสังคมต่อไป แม้จะไม่ได้อยู่ในสนามการเมือง
ทั้งนี้ การถอนชื่อผู้สมัครดังกล่าวเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและข้อกำหนดด้านคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
