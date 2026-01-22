"อนุทิน" ยันเดินหน้า "คนละครึ่งพลัส เฟส 2" หากกลับมาเป็นรัฐบาล

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัคร สส. หาเสียงที่จังหวัดนครราชสีมา โดยประกาศจุดยืนชัดเจนด้านความมั่นคงของชาติ ควบคู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยระบุว่า ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา รัฐบาลได้ทำงานร่วมกับกองทัพอย่างใกล้ชิด จนสามารถปกป้องอธิปไตยและทวงคืนผืนแผ่นดินตามแนวชายแดนกลับมาได้อย่างครบถ้วน พร้อมย้ำว่า ความมั่นคงของชาติ คือรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจ หากประเทศมั่นคง ประชาชนก็สามารถทำมาหากินได้อย่างมั่นใจ
พร้อมกันนี้ นายอนุทิน กล่าวขอบคุณทหารไทย โดยเฉพาะกำลังพลในพื้นที่ชายแดน และกองทัพภาคที่ 2 ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละ เป็นแนวหน้าในการปกป้องประเทศ โดยยืนยันว่า รัฐบาลและพรรคภูมิใจไทย จะสนับสนุนกองทัพอย่างเต็มที่ ทั้งด้านสวัสดิการ การดูแลกำลังพล และครอบครัวของผู้เสียสละ
นายอนุทิน กล่าวด้วยว่า การจัดการชายแดนอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะการควบคุมการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน ช่วยสกัดมันสำปะหลังเถื่อน และข้าวเถื่อน ไม่ให้กระทบเกษตรกรไทย ส่งผลให้ราคาพืชผลหลัก เช่น มันสำปะหลัง และข้าว ปรับตัวสูงขึ้นอย่างเป็นธรรม เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยตรง
นอกจากนี้ หากพรรคภูมิใจไทยได้กลับมาเป็นรัฐบาล จะเร่งเดินหน้านโยบาย "คนละครึ่ง พลัส" เฟส 2 ทันที โดยมองว่าเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้ผลจริง เป็นการร่วมจ่ายระหว่างรัฐและประชาชน ทำให้เงินหมุนเวียนในระบบ สร้างรายได้ให้ผู้ค้าและประชาชนในพื้นที่ มากกว่าการแจกเงินสดเพียงอย่างเดียว
นายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้เราไปที่ไหน เราก็ไปขายความมั่นคงทางอาหาร ตอนนี้มีการประชุมใหญ่ระดับนานาชาติ นายกรัฐมนตรีประเทศใหญ่ประเทศหนึ่งพูดว่า จากนี้ไปถ้าประเทศไหนไม่มี 3 สิ่งนี้ ก็ไม่สามารถยืนอยู่ได้บนเวทีโลก และต้องถูกกดขี่ตลอด ซึ่ง 3 สิ่งนั้น คือ ความมั่นคงทางการทหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ ความมั่นคงทางอาหาร
ดังนั้น ถ้าทุกคนเลือกพรรคภูมิใจไทย จะทำให้เราเติมเต็มทั้ง 3 ปัจจัย เราอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่มีใครกดขี่เราได้ ไปเจรจาการค้าที่ไหนทำอะไรที่ไหนเราสามารถพูด และรักษาประโยชน์ของประเทศของเราให้มากที่สุด นี่คือสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีความรู้ มีความตั้งใจจะทำให้กับพ่อแม่พี่น้อง ความมั่นคงทำให้ประเทศเดินหน้าได้ เศรษฐกิจที่เข้มแข็งทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี และทั้งหมดนี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่มีทหารไทยที่ยืนอยู่แนวหน้า วันนี้ต้องขอขอบคุณจากใจ